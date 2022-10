Cultuur • 08:09 Het Zweedse design wordt vrolijk en frivool Elsbeth Grievink Tijdens de Stockholm Design Week liet Scandinavisch design zich van zijn uitbundige kant zien, met veel expressieve vormen en brutale kleuren. Zelfs het woord ‘quirky’ viel.

