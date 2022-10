Samenleving • 16:04 Design thinking: hard nodig voor de toekomst Paul Laseur In de zoektocht naar oplossingen voor actuele vraagstukken als klimaat, energie en toerisme, is het lucratief ontwerpers en het bedrijfsleven aan elkaar te koppelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen