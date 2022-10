Cultuur • 13:24 Dutch Design Week: idealistische ontwerpers Michou Basu Niet de makers van sec mooie spullen staan centraal bij de aankomende Dutch Design Week, maar ontwerpers die de wereld beter willen maken. ‘Met alles wat er nu gebeurt – denk aan de klimaatcrisis of de oorlog in Oekraïne – is dat nodig’, zegt creatief leider Miriam van der Lubbe.

