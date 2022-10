In deze aflevering hoor je van verslaggever Pieter Couwenbergh. Hij reisde af naar Londen en vroeg daar belegger Adriaan de Mol van Otterloo of de moraal in de Londense City veranderd is na de financiële crisis van 2008.

Daarna hoor je over het Thaise eiland Koh Phangan, waar een groep zogenaamde cryptonomaden is neergestreken. Nu de waarde van crypto's hard gedaald is, merken ze ook daar de gevolgen.

We vinden het heel leuk om iets van je te horen. Elfanie is te vinden op Twitter @elfanie, en je kunt altijd mailen naar podcast@fd.nl.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair