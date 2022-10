Toezicht • 13:53 Hoe Chinese douaniers de IT-kennis van Nederlandse collega's opvijzelen Rob de Lange Pieter Lalkens Een uitwisselingsprogramma van Nederlandse en Chinese douaniers, kan dat nog in deze tijd? De directeur van de Rotterdamse douane ziet het probleem niet. ‘Belgen en Duitsers kijken weleens jaloers naar de ingang die wij hebben bij de Chinezen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen