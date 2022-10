Analyse • 20:26 Laat het debat over immigratie eindelijk beginnen Jean Dohmen Rob de Lange Nederland heeft straks, sneller dan verwacht, 18 miljoen inwoners. Hoeveel mensen kan het land aan? Het debat daarover moet eindelijk beginnen. Vier dringende adviezen.

