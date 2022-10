Diner met het FD • 11:41 'Ik dacht: dit is ver-schrik-ke-lijk. Wat ben ik aan het doen?' Jean Dohmen Met zijn scherpe tong joeg hij heel wat BN'ers tegen zich in het harnas. Albert Verlinde wordt ook een dagje ouder en stopte dit jaar met tv. 'Je denkt: leuke show. Komt er weer een sms binnen van iemand die boos is. Daar heb ik geen zin meer in.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen