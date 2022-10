Profiel • 16:22 Trevor Noah heeft er geen zin meer in na corona Alex Ruitenbeek Twee jaar thuiszitten heeft Trevor Noah doen besluiten dat hij zijn blik moet verbreden. Dus stopt hij na zeven jaar als presentator van het fameuze Amerikaanse satirische nieuwsprogramma The Daily Show.

