Onderwijs • 11:23 'We geven het kabinet een deal in Brabant die het niet kán weigeren' Ardi Vleugels Sandra Olsthoorn De tekorten aan met name ingenieurs, zoals werktuigbouwkundigen, lopen hard op en daardoor kan de groei in de techsector stagneren. De TU Eindhoven zegt een oplossing te hebben, maar daarvoor moet Den Haag wel in de buidel tasten. 'Zowel de toekomst van de Brabantse techindustrie als die van het land hangt ervan af', zegt bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits.

