In deze aflevering hebben we het met je over armoede. Het aantal kinderen dat in Nederland opgroeit in armoede groeit. Nu zijn dat er 1 op de 13, maar volgens het Centraal Planbureau zullen dit er 1 op de 10 worden.

Noémi Prent vertelt je hoe het is om in Nederland in armoede op te groeien. Hoe dat voelt en welke gevolgen het heeft op latere leeftijd. Daarna neemt Tim 'S Jongers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de PVDA, je mee naar de Haagse beleidstorens. Welke problemen ziet hij daar in de manier waarop we armoedebestrijding benaderen.

We vinden het heel leuk om iets van je te horen. Elfanie is te vinden op Twitter @elfanie, en je kunt altijd mailen naar podcast@fd.nl.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair