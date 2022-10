Cultuur • 10:31 Het Monologue Art Museum in Sjanghai: complexe eenvoud Jeroen Bos Architectenbureau Wutopia heeft een museum ontworpen dat doet denken aan traditionele Chinese inkttekeningen. Het Monologue Art Museum is een intieme plek waar bezoekers kunnen ontsnappen aan de drukte van alledag.

