Levensmiddelen • 11:00 Juist nu ze zo hard nodig zijn, lopen donaties bij de Zaanse Voedselbank terug Julia Cornelissen De Voedselbank in de Zaanstreek kreeg de afgelopen weken veel meer aanmeldingen dan normaal. Het aantal donaties neemt juist af. ‘Als de bakker een paar dagen per week moet sluiten, betekent dat minder brood voor ons.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen