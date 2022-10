Interview • 14:42 'Als Trump wint in 2024 dan wordt dit een probleem van een heel andere orde' Joost Dobber Financial Times-journalist Gideon Rachman schreef een boek over de opkomst van politieke systemen die worden geleid door sterke mannen. Zijn wereldbeeld stemt niet optimistisch. 'Ik denk dat Poetin de oorlog zal escaleren en dat we ons op een zeer gevaarlijk moment bevinden.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen