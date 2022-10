Persoonlijk • 05:56 Verloren idealen van ex-geliefden bij de onderzoeksrechter Carel Grol Nadat Martijn zijn bedrijf verkocht, was hij een man in bonis. Samen met zijn vrouw, Cora, werd hij filantroop. Toen ontplofte het huwelijk, en nu zijn ze verwikkeld in allerlei rechtszaken. Onlangs bij de Ondernemingskamer. ‘Waarom is de sfeer zo afschuwelijk?’

