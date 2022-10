Levensmiddelen • 13:12 Voedseldesign draait om meer dan een mooie vorm Priscilla de Putter Ons land heeft zich snel en goed ontwikkeld in ‘food design’. Toch roept dit onderwerp nog veel vragen op. Bij voedsel ontwerpen komt meer kijken dan een leuke vorm, weet specialist Marije Vogelzang. ‘Een stoel ontwerpen is makkelijker.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen