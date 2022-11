Rechtszaak • 06:00 De 'ritselaar van Roermond' vindt het normaal om enveloppen met cash te krijgen Carel Grol Een Limburgse bouwer vindt dat hij niets fout deed. Hij ontving tonnen aan cash geld, en stortingen op zijn privérekening. Zulke extraatjes, dat doet iedereen toch?

