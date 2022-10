Cultuur • 11:33 Geen heilige huisjes voor CPNB-directeur Eveline Aendekerk José Rozenbroek Als directeur van boekenlobby CPNB schudt Eveline Aendekerk haar sector op. Ze wil opvallen en doet dat onder andere door samen te werken met een grote fastfoodketen. Ook vindt ze dat schrijvers commerciëler moeten denken. ‘Ik ben best fel, daar schrikken mensen soms van.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen