Buitenland • 13:03 Aldi en Lidl drijven de spot met rappe exit Liz Truss Van onze redacteur Een premier die al na zes weken wordt weggestuurd is uniek en dus haakt het bedrijfsleven handig in op de vele memes die rondgaan over het vertrek van de Britse premier Liz Truss.

