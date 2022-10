Binnenland • 09:01 Werken en inburgeren, een lastige combinatie Rob de Lange Han Dirk Hekking De arbeidsparticipatie van nieuwkomers in Nederland is laag. Door haperende wetgeving en de veiligheid die een uitkering biedt komt de doorstroming van azc naar arbeidsmarkt onvoldoende van de grond. Arbeidsmarktbemiddelaars uiten kritiek. ‘Er is gewoon een businesscase te maken. Zo zonde dat we dat niet doen.’

