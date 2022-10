Auto • 06:21 Hoe elektrische auto's gebruiksvriendelijker worden Niek Schenk De huidige generatie elektrische auto’s evenaart nog niet het gebruiksgemak van een brandstofauto - binnen drie minuten weer op weg en een actieradius van meer dan 1000 kilometer. In onderzoekslaboratoria wordt driftig gezocht naar verbetering: drie mogelijke oplossingen.

