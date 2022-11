Persoonlijk • 06:22 Als je werk hebt waarin een fout fataal kan zijn Thomas Braun Fouten maken is menselijk, maar sommige fouten pakken iemands vrijheid af of zijn dodelijk. Drie mensen over de enorme verantwoordelijkheid die ze hebben in hun werk als luchtverkeersleider, kinderhartchirurg en rechter: ‘Eerst handelen, het schrikken komt later.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen