Persoonlijk • 11:30 Pubermeisjes voelen zich ongelukkiger dan ooit Eva Gabeler Pubers van nu kampen met meer dan jeugdpuistjes en gêne. Vooral meisjes hebben serieuzere kwesties aan hun hoofd. ‘Bijna de helft van de meisjes op de middelbare school voelt zich gespannen, angstig en onder druk staan.’ Plus: wat je als ouder kunt doen.

