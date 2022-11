Analyse • 12:11 Grootste bron van schone energie droogt op Bloomberg News Van Californië tot Duitsland en China, overal daalt door hittegolven en droogte het waterpeil in de rivieren die waterkrachtcentrales moeten aanjagen. De stroomproductie van de stuwdammen is op veel plaatsen op het laagste niveau in jaren. 'Als we het probleem niet bij de wortel aanpakken, ontstaat schade van een catastrofale omvang.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen