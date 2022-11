Foto: Getty Images

Weelderig schuim: dat was altijd hét bewijs dat een shampoo, douchegel of cleanser het geld waard is. Inmiddels wordt een overvloedig schuimend product gezien als een aanslag op huid en haar. Als onverantwoord.

Hoe kwam schuim in het verdomhoekje? En willen we wel zonder?

Liever niet, zo blijkt uit Europees onderzoek door cosmeticagigant Beiersdorf in 2018. Het merendeel van de ruim 1500 ondervraagde consumenten stelt daarin schuim heel belangrijk te vinden. Karin de Koning, countrymanager bij de producent van onder meer Nivea: ‘Voor veel mensen staat schuim nog altijd voor efficiëntie, voor grondig schoonmaken.’

Dat we verknocht zijn aan schuim is niet verwonderlijk, constateert Ernst Graamans, cultuurpsycholoog­ verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Het herinnert ons aan de talloze keren dat we als kind door onze ouders met veel schuimbellen gewassen en vertroeteld werden. We associëren schuim daardoor met schoon. Als het schuim nu ontbreekt tijdens het douchen, denken we toch dat we niet écht schoon worden.’

Gregor Jaspers is oprichter van The Grey Men’s Skincare, een Nederlands high-end verzorgingsmerk voor mannen. ‘Mensen die bij Kruidvat shoppen houden van schuim. Maar onze klanten hebben zich ingelezen, weten wat er in de beautymarkt speelt en hechten er minder aan of een product schuimt of niet.’

Jaspers weet wat de oorzaak is van het gekantelde imago van schuim. ‘Het heeft te maken met de manier waarop nu gekeken wordt naar een aantal ingrediënten die schuim veroorzaken, in het bijzonder sulfaten als sodium lauryl sulfate (SLS) en sodium laureth sulfate (SLES).’ Beide hebben een sterk reinigende werking, zorgen voor veel schuim en zijn niet duur. Ze worden vaak gebruikt in goedkopere shampoos en andere verzorgingsproducten. Inmiddels hebben SLS en SLES de naam de huid uit te drogen. Jaspers: ‘Maar voeg er een vochtinbrengend ingrediënt­ aan toe en dan is er geen probleem.’

Jaspers, die zelf de formules van de The Grey-producten samenstelt, gebruikt ze desondanks niet. De reden daarvoor is niet dat ze onvoldoende zouden werken, want dat doen ze wel. ‘Ze staan simpelweg in het rijtje van ingrediënten die gecanceld zijn’, constateert Jaspers. ‘Ook parabenen, de conserveermiddelen die de groei van bacteriën tegengaan, zijn zonder echte reden op deze zwarte lijst terechtgekomen.’ Er is een sterke groene lobby tegen deze bestanddelen. Deze groep laat nadrukkelijk van zich horen en consumenten worden daardoor beïnvloed. Jaspers: ‘En als producent beweeg je uiteraard mee met de voor- en afkeuren van de gebruikers.’

Schuim haalt, zeker in combinatie met warm water, talg grondig van de huid

Acne en eczeem

Er zijn prima alternatieven voor de in opspraak geraakte sulfaten, ziet Jaspers. ‘We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een gezichtsreiniger die ook als scheermousse kan dienen. Goed schuim is hiervoor natuurlijk belangrijk, en daarom gebruiken we in dit product sodium cocoyl isethionate.’ Deze schuimvormer is biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk en reinigt mild, maar grondig. Het ingrediënt voldoet dus aan de eisen van de groene lobby en levert ook nog prima schuim.

Een groot tegenstander van schuim is Trevor Steyn, de man achter het Zuid-Afrikaanse huidverzorgingsmerk Esse. ‘De mens is er al zo’n 1,9 miljoen jaar en redde zich altijd prima zonder. Sterker nog: sinds zeep en dus schuimende producten gemeengoed zijn geworden, is het aantal huidproblemen alleen maar toegenomen’, constateert de ondernemer.

Sebum, oftewel talg, de olieachtige substantie die door de huid wordt geproduceerd en die bijzonder complex en rijk van samenstelling is, ziet Steyn als de voorwaarde om de huid gezond te houden. Schuim, zeker in combinatie met warm water, haalt dit talg grondig van de huid.

‘Kwalijk’, vindt Steyn, ‘want sebum is de voedingsbron van het microbioom, het complex van alle bacteriën, schimmels en virussen die in een ecosysteem op de huid leven.’ Een goed functionerend microbioom is onmisbaar voor een gezonde huid. Het zorgt ervoor dat de barrièrefunctie ervan intact blijft, dus dat vocht wordt vastgehouden en agressors van buiten worden geweerd. ‘Wordt dit ecosysteem verstoord, dan kunnen huidproblemen ontstaan, zoals acne en zelfs eczeem’, aldus de Zuid-Afrikaan.

3 X Reinigen zonder schuim 1. Yun / SKN Body Wash Dit Belgische lichaamsproduct is zeepvrij en schuimt niet. Voor de droge en de zeer gevoelige huid. 2. Aurelia London / Miracle Cleanser Deze cleanser verdeel je over het gezicht. Vervolgens verwijder je met het bamboe doekje make-up en vuil. 3. Allies of Skin / Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser Masseer dit product over je make-up, voeg vervolgens water toe, masseer opnieuw en spoel af met water.

Yakult voor de huid

Dat de beautyindustrie ons al decennialang voorhoudt dat we vooral van sebum af moeten, is Steyn dan ook een gruwel. ‘Het zou de oorzaak zijn van een vette huid. Van puistjes. Alleen een grondige reiniging zou resulteren in een gezond en dus mooi velletje. Daarom wassen we onze natuurlijke beschermer­ rigoureus van onze huid, om er vervolgens een plantaardige olie of een synthetisch product op te smeren dat bij lange na niet dezelfde complexiteit heeft. Idioot natuurlijk.’

Steyn staat niet alleen: het belang van een gezond microbioom dringt steeds meer door in de beautywereld. Huidverzorgende producten worden voorzien van probiotica, levende bacteriën die inspelen op de samenstelling van de huidflora. Eigenlijk een soort Yakult, maar dan voor je huid. Nu zijn probiotica niet meer weg te denken in de beautywereld, maar Esse lanceerde al in 2015 het eerste serum met daarin levende bacteriën.

Eens per week shampoo

We reinigen sowieso al veel te veel, vindt Steyn. ‘Als je geen gekleurde cosmetica zoals foundation of oogschaduw gebruikt, is het helemaal niet nodig ’s avonds je gezicht met meer te reinigen dan enkel lauwwarm water. Ook ’s ochtends je gezicht grondig reinigen is nergens voor nodig.’ Geen nood overigens als je wel make-up gebruikt of niet wilt douchen met enkel water: het aanbod aan niet-schuimende cleansers is enorm gegroeid (zie ‘3 x reinigen zonder schuim’).

De antischuimbeweging groeit snel. De site Fuxoap.org verzamelt artikelen die de negatieve kant van overdadig schuim belichten. Ook andere branches laten van zich horen. Wout Philippo is make-upartiest-hairstylist met een imposante staat van dienst: tijdens de internationale fashionweeks werkt hij mee aan de catwalkshows van nagenoeg alle grote modehuizen, van Gucci tot Hermès. ‘We wassen het haar veel te vaak. Probeer het gebruik van shampoo te beperken tot één keer per week. Je zult al snel zien hoe de talg die je produceert je haar een natuurlijke glans en valling gaat geven.’

Steyn gebruikt zelf al tien jaar geen zeep, shampoo, scheergel of welk schuimend product dan ook. Hoe scheert hij zich eigenlijk zonder schuim? ‘Ik maak mijn gezicht goed vochtig met lauwwarm water, zodat de stoppels zachter worden. En vervolgens gaat het mesje erover. Mocht het niet helemaal soepel verlopen, dan wil een drupje olie helpen.’

