De wereld van kunstenaar Winslow Homer

Erik Spaans

Winslow Homer behoort tot de belangrijkste Amerikaanse kunstenaars van de 19de eeuw. Zijn werk is nu te zien The National Gallery, in Londen. Dat zijn populariteit eigenlijk alleen maar is toegenomen, komt ongetwijfeld doordat hij apelleert aan nationalistische en nostalgische gevoelens. Tegelijkertijd is hij kritisch over uitbuiting.