Zorg • 12:19 'De zorg die wij gewend zijn, kan gewoon niet meer' Lien van der Leij Maarten van Poll Om toegang tot zorg veilig te stellen, moet de hele organisatie ingrijpend op de schop. En wel nu, zegt Marian Kaljouw. Als het aan de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt, wordt zorg alleen vergoed als mensen naar een aanbieder gaan waar hun verzekeraar een contract mee heeft. Toch moet het: 'Doorgaan op de huidige weg is onmogelijk.'

