Persoonlijk • 11:26 Het gekibbel van Frank Meester en zijn broer Map Oberndorff Op het podium vergrootten filosoof en publicist Frank Meester en zijn broer Maarten hun tegenstellingen jarenlang uit. Daardoor kregen ze privé veel minder behoefte om te bekvechten. ‘Terwijl Maarten vroeger de denker was en ik de gevoelige romanticus, zijn we in onze rollen langzaam naar elkaar toe gegroeid.’

