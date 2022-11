Tech en media • 06:16 Het verdienmodel van achterklap Kim van der Meulen Op Instagram en YouTube worden filmpjes vol smeuïge roddels over bekende Nederlanders honderdduizenden keren bekeken. Waar komt onze onstilbare honger naar roddels vandaan? En hoe verdienen juicekanalen daaraan?

