Onderwijs • 13:31 'Dat ik als Nederlandse academicus beveiligd moet worden is onacceptabel' Ardi Vleugels Sommigen krijgen dagelijks persoonlijke beveiliging vanwege hun deelname aan het publieke debat, of ze zijn voorzichtiger met wat ze zeggen uit angst voor geweld. Een nieuw landelijk meldpunt moet bedreigde wetenschappers hulp bieden. En dat is hard nodig, zeggen ze tegen het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen