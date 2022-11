Verzorging en luxe • 06:16 Ondernemer Demy de Zeeuw: 'Ik mis alleen de kick van het toegejuicht worden' Boudewijn Geels Een Uruguayaan trapte zijn gebit aan flarden tijdens de halve finale van het WK voetbal in 2010. Traumatisch, maar het versnelde de maatschappelijke carrière van Demy de Zeeuw. Nu heeft de oud-international wederom een miljoenenpubliek, met zijn kledingmerk Balr. en zijn voetbalapp 433.

