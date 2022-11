Cultuur • 11:41 De ecologische kunst van Milah van Zuilen Susan Nortier Op school was ze met haar interesse in natuur een beetje een buitenbeentje. Dat ze uit een ‘geitenwollensokkengezin’ kwam hielp niet. Tien jaar later is ze een van de interessantste opkomende kunstenaars van Nederland, en combineert ze kunst en ecologie op unieke wijze. ‘Dit is gewoon wie ik ben’, aldus Milah van Zuilen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen