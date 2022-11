Persoonlijk • 15:18 Eend en rode wijn: een gouden huwelijk Hilary Akers Het meeste luxe vlees is aan Hilary Akers niet besteed: liever maakt ze een stoofje. Maar voor eend maakt ze graag een uitzondering: veel smaak en een lekkere bite. En hij doet het zo goed met rode wijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen