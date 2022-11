Levensmiddelen • 06:00 Eureka! Sardines in blik: goed voor het klimaat Laura Millan Lombrana Onze onstilbare honger naar vlees, gevogelte en vis draagt fors bij aan de opwarming van de aarde. Dus worden er enorme bedragen geïnvesteerd in de ontwikkeling en marketing van plantaardige vleesvervangers. Maar in de winkels ligt al twee eeuwen dierlijk eiwit met een bijna ideale CO2-voetafdruk.

