Horeca • 09:00 Driesterrenchef Jannis Brevet: ‘Het zit hier altijd vol’ Paul Laseur Achtenveertig jaar staat chef-kok Jannis Brevet al achter de kachel, de laatste jaren bij Inter Scaldes (***), dat hij runt met zijn vrouw, Claudia. Ze hebben een prijzenkast vol Michelin-sterren en merken weinig van de recessie. ‘We hebben nog nooit een leeg restaurant gehad.’

