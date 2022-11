Persoonlijk • 13:20 De magische band van tweelingen Map Oberndorff De Vlaamse regisseur en filmproducent Anna Van der Wee is een van een tweeling. Haar tweelingbroer, Dirk, kwam op zijn 20ste door een ongeluk om het leven. Dat resulteerde bij haar in een identiteitscrisis. Over het verlies van een tweelingbroer of -zus maakte ze een documentaire.

