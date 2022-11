Illustratie: Nathalie Lees voor het FD

In het kort In het boek De inclusiemarathon spreken 40 diversiteitsprofessionals en -onderzoekers zich uit over de obstakels om tot inclusie op de werkvloer te komen.

Een van de auteurs, Tweede Kamerlid voor GroenLinks Kauthar Bouchallikht, stelt dat inclusie uiteindelijk gaat om gelijkwaardigheid.

Veel bedrijven maken zich volgens de schrijvers schuldig aan 'de wens om alles rondom diversiteit en inclusie licht en luchtig te houden'.

Weinig begrippen leiden tot meer debat in de samenleving dan inclusie, meestal in één adem genoemd met diversiteit. Ook bedrijven en organisaties werken hard aan het creëren van een open en veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Inclusie is, kort gezegd, het uitsluiten van discriminatie of zelfs racisme en het insluiten van individuele behoeftes. Maar hoe zorg je daarvoor op de werkvloer? In welk tempo verander je ingesleten patronen en hoe ver ga je met het inwilligen van de wensen van medewerkers?

‘Wij benadrukken de onplezierige kant van dit onderwerp', zegt auteur Zoë Papaikonomou. ‘Want het moet in Nederland altijd wel gezellig blijven', vult Tweede Kamerlid voor GroenLinks Kauthar Bouchallikht aan. Samen schreven ze De inclusiemarathon. Het boek is uitgeroepen tot managementboek van het jaar 2022. Papaikonomou: 'De twee dingen die diversiteit en inclusie tegenhouden zijn discriminatie en machtsmisbruik, als ik het even scherp zeg.'

Doorbreken van bestaande patronen vraagt inspanningen op alle mogelijke niveaus in een organisatie, stelt Bouchallikht: 'Iedereen moet eraan meedoen. Daarom is het belangrijk om inclusie binnen de cultuur en de statuten van de organisatie te verankeren. En binnen de top, want het gaat ook over macht, en dat is niet altijd leuk.'

Happy talk

Veel bedrijven blijven hangen in wat de schrijvers 'happy talk' noemen. 'De wens om alles rondom diversiteit en inclusie licht en luchtig te houden. Bekende uitspraken zoals “Diversiteit is geweldig” en “Diversiteit zorgt voor creativiteit” zijn allemaal waar, maar om die positieve resultaten voor elkaar te krijgen, moet je hard werken en ongemak niet schuwen.'

Volgens sommige geïnterviewde diversiteitsprofessionals in De inclusiemarathon zitten misstanden in de arbeidsmarkt diep geworteld. 'In onze samenleving zitten zoveel structuren die niet alleen racistisch zijn, maar er ook voor zorgen dat mensen van kleins af aan achtergesteld worden', zegt bijvoorbeeld de Vlaamse Hanan Challouki, die bedrijven helpt bij het maken van campagnes gericht op inclusie en diversiteit. Het leverde haar in 2018 een plek op in de Europese Forbes-lijst van beloftevolle jongeren.

Nicole Böttger, bij ABN Amro met een team van zes mensen verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid, nuanceert het beeld van een intrinsieke racistische arbeidsmarkt: 'Ik zou niet zeggen dat het er bol van staat, maar sluit zeker niet uit dat racisme en discriminatie voorkomen.'

Zij ziet de ontwikkelingen positiever in. 'We hebben bij ABN Amro de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verbeteren van diversiteit en inclusie. Het percentage vrouwen onder de raad van bestuur is nu 45%. Het percentage collega’s in het middenmanagement met een andere culturele achtergrond zit op 8 procent.'

Niet-inclusieve patronen

Ook Ibo Metz, directeur hr bij Van Lanschoten Kempen, ziet de zaken minder somber. 'Racisme en discriminatie zijn heftige woorden. Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat het bij ons niet voorkomt. Het blijkt namelijk niet uit ons jaarlijks betrokkenheidsonderzoek. Hier vragen we expliciet naar en het onderzoek is anoniem.'

‘Het gebruik van Latijnse en Griekse namen voor strategische projecten werd door de niet-gymnasiasten niet geapprecieerd’ Ibo Metz, directeur hr bij Van Lanschoten Kempen

Metz ziet wel ‘niet-inclusieve patronen die we moeten doorbreken'. Mannelijke leiders vinden het bijvoorbeeld nog te vaak normaal om 24/7 aan te staan. 'Dit gedrag beperkt vrouwen om hun hand op te steken voor leidinggevende posities. Een ander voorbeeld is dat overmatig veel voetbaljargon werd gebruikt door mannelijke collega’s. Ook het gebruik van Latijnse en Griekse namen voor strategische projecten werd door de niet-gymnasiasten niet geapprecieerd.’ Daarnaast heeft de vermogensbeheerder gelijke betaling van man en vrouw op alle niveaus doorgevoerd.

ABN Amro is alert op signalen die duiden op misstanden, aldus Böttger: 'We hebben verschillende mogelijkheden om discriminatie bespreekbaar te maken, maar daar wordt eigenlijk weinig gebruik van gemaakt. Bovendien worden al onze medewerkers getraind op onbewuste vooroordelen en blinde vlekken.'

Registratie van je achtergrond

Een omstreden manier om gebrek aan inclusiviteit aan te tonen is het registreren van allerlei diversiteitskenmerken. Böttger: 'Bij ABN Amro vragen we medewerkers om hun culturele achtergrond in het systeem te zetten, juist om de verhouding tussen westerse en niet-westerse collega's te bevorderen. We willen weten hoe we ervoor staan. Het geeft ons goede data.' De registratie is vrijwillig. 'Twee derde werkt eraan mee, een derde niet.'

Bij Van Lanschot Kempen zijn ze terughoudender: 'We registreren drie categorieën: gender - dus man, vrouw of non-binair - nationaliteit en afstand tot de arbeidsmarkt. De rest bevat ruis. Registratie is namelijk vrijwillig en daarmee nooit betrouwbaar. We staan natuurlijk open voor gegevens over leeftijd, religie of geaardheid. Maar dat gaan we niet registreren.'

Bouchallikht vindt 'het registreren van kenmerken in z'n algemeenheid een eng idee', maar ze waarschuwt tegelijkertijd dat het uitsluitend streven naar een bepaald percentage andersoortige medewerkers onvoldoende is: 'Als het mensen al lukt om ergens binnen te komen, nou applaus daarvoor en heel blij mee, maar het doel moet gelijkwaardigheid zijn.'

Kwestie van geduld?

Critici van de sterke nadruk op inclusie voeren aan dat Nederland een tolerant land is en dat het een kwestie van tijd - en geduld - is totdat de verhoudingen op de werkvloer structureel zijn veranderd. Bouchallikht is het daar niet mee eens: ‘We zijn hier gewoon allemaal Nederlanders. Ik wil niet getolereerd worden. Ik wil onderdeel zijn van de samenleving en gelijkwaardig worden behandeld. Op het moment dat we spreken in termen van tolerantie zijn we er nog niet.'

De samenleving beweegt zich onherroepelijk steeds meer richting maatschappelijk impactvol ondernemen, waar inclusie en gelijkwaardigheid onderdeel van uitmaken, signaleert Böttger. De bank sorteert daar op voor: 'We willen al onze producten en diensten inclusief maken. Stakeholders vragen erom en wij vragen het van leveranciers.' Ook bij sponsoring speelt het een rol: 'We stellen bij de sponsoring van bijvoorbeeld dameshockey gelijke betaling voor vrouwen als voorwaarde. Hetzelfde doen we in de kunstsector.' Genderidentiteit of culturele achtergrond spelen nu nog geen rol. 'Je moet ergens starten en van daaruit vervolgstappen zetten.'

‘Als witte man heb je nog steeds meer kansen, maar wel iets minder dan vroeger. Dit is hoe de samenleving is.’ Nicole Böttger, bij ABN Amro met een team van zes mensen verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid

Een ander kritiekpunt is dat alle aandacht voor inclusie voorbijgaat aan de vrees bij het overgrote deel van de werknemers dat hun positie gevaar loopt. Böttger ziet het een slag anders: 'Als witte man heb je nog steeds meer kansen, maar wel iets minder dan vroeger. Dit is hoe de samenleving is.'

Geen officiële opleiding

Bedrijven benoemen in hoog tempo diversity-officers, maar een officiële opleiding bestaat niet. Is dat mogelijk een van de redenen waarom het begrip lastig te definiëren en te implementeren is? . 'Diversiteit kun je meten, dat is overzichtelijk', aldus Metz. 'Inclusiviteit is bij ons heel duidelijk gedrag van het senior management.Hoeveel ruimte geven we aan andere profielen? Daar zitten we nog helemaal niet op ons gewenste eindpunt. Het is een reis er naartoe. De komst van een nieuwe ceo heeft een krachtige impuls gegeven.'

'Het is een werkveld in ontwikkeling. Hr bestond ook ooit niet', denkt Papaikonomou. Böttger: 'Het gaat inderdaad om verschillende onderwerpen en ik heb de wijsheid niet in pacht, maar we hebben mensen om ons heen die het wel goed weten, ik verzamel al die gegevens en vertaal dat binnen de bank naar beleid.'

‘Wanneer je de playlist wilt aanpassen of feedback wilt geven op de organisatie van het feest, ben je al snel een pretbederver.’ Zoë Papaikonomou en Kauthar Bouchallikht

Metz: Een aparte opleiding heeft geen toegevoegde waarde. Het risico is dat je inclusie dan apart zet. Belangrijker is dat managers snappen dat het onderdeel uitmaakt van hun dagelijkse werk. Daarom zit het bij ons standaard in het leiderschapsprogramma.'

Hoezo aanpassen?

Gelijkwaardigheid als overtreffende trap van inclusie gaat op het oog om simpele zaken als bedrijfsborrels. 'Feestjes waarop je wordt uitgenodigd en soms mag meedansen', schrijven Bouchallikht en Papaikonomou. Maar daar houden de goede bedoelingen vaak op: 'Wanneer je de playlist wilt aanpassen of feedback wilt geven op de organisatie van het feest, ben je al snel een pretbederver. Of sterker nog: je bent helemaal niet meer welkom op het feestje.'

Het voorbeeld van het bedrijfsfeest is ook om een andere reden belangrijk, benadrukt Papaikonomou: ‘Laten we eerlijk zijn. Het zijn de plekken waar vaak netwerken worden gevormd of versterkt, en beslissingen worden genomen. Ze moeten dus toegankelijk zijn voor iedereen. Of het helpt als je er andere informele momenten naast zet waar collega’s kunnen netwerken.'

De tegenwerping dat het voor minderheden of nieuwkomers binnen het personeelsbestand misschien verstandig is om zich aan te passen vindt geen genade bij Papaikonomou: 'Hoezo aanpassen? Alsof de manier waarop het altijd is gegaan de beste zou zijn? Nou, voor veel mensen niet. Dat is het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid en daar komt een steeds grotere groep nu tegen in opstand.'