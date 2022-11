Twentse vastgoedman wil duur kunstwerk veilen maar Boekelo zegt: dat is van ons

In dorp Boekelo is strijd over een beeld. Dat is ooit geschonken aan de gemeenschap en raakte in de vergetelheid, maar onlangs werd ontdekt dat het veel geld waard is. De sculptuur staat op het terrein van een vastgoedhandelaar, die het in Parijs wil veilen.