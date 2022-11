Werk & geld • 06:01 Zo kom je werkende vrouwen in de overgang tegemoet Susan Sjouwerman Overgangsklachten bij vrouwen worden niet altijd herkend of begrepen. Maar ze kunnen veel invloed hebben op productiviteit en werkplezier. Hoe faciliteer je de overgang op de werkvloer?

