Cultuur • 09:27 Zwarte kunst voorbij de tegenstellingen Mischa Andriessen Gebruik je fantasie om de werkelijkheid te veranderen. Een spetterende expositie in de Kunsthal Rotterdam laat zien hoe zwarte kunstenaars met veel verbeeldingskracht en creativiteit racisme en sociale ongelijkheid aan de kaak stellen.

