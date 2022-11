Tegenslag • 06:00 'Ik wilde rennen, dansen, pianospelen, maar ik moest weer leren lopen' Floortje Gunst Tijdens een zeiltripje voor de kust van Scheveningen slaat olympisch zeilster Afrodite Zegers (30) om. Haar linkerbeen raakt zwaar beschadigd. En dat terwijl ze net met haar baan als consultant is begonnen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen