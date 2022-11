Toerisme en recreatie • 10:57 Alcohol, wapens en politiek: het WK voetbal in Qatar is een feest onder hoogspanning David de Jong Het WK voetbal in Qatar laat weinigen onberoerd. Is het niet vanwege de politieke beladenheid van het toernooi, dan is het wel vanwege de grote verrassingen op het veld. Een reportage uit ‘de meest exclusieve members club ter wereld’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen