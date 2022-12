Juridisch • 15:15 Zij zetten zich in voor begrijpelijke juridische taal Daphne van Dijk Regelmatig krijgen burgers te maken met onbegrijpelijke juridische teksten: voorwaarden bij aankoop van een product, een nieuw arbeidscontract of een vaststellingsovereenkomst bij scheiding. Deze drie experts willen helpen het recht in gewonemensentaal uit te leggen.

