Samenleving • 14:00 Verborgen menselijk kapitaal: ons bruto vrijwilligersproduct loopt in de miljarden Frits Conijn Rob de Lange De opeenstapeling van crises vraagt veel van de Nederlandse burgers. Het aantal demonstraties neemt toe en de indruk ontstaat dat wantrouwen en onbehagen de dominante sentimenten zijn in de samenleving. Niets is minder waar. Nieuwe vormen van saamhorigheid zitten sterk in de lift. De burger is niet boos, maar bezig.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen