In beeld • 15:38 Eenzame straatbeelden in wereldsteden Susan Nortier Wat gebeurt er met mensen als ze te dicht op elkaar leven? Die vraag hield Bas Losekoot bezig tijdens het maken van zijn fotoserie over het straatleven in negen dichtbevolkte steden. Zijn bijzondere lichttechniek levert bevroren, vervreemdende beelden op met een grote esthetische aantrekkingskracht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen