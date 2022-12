De tv-trend: schijt aan de rijken

André Nientied

In de nieuwe satirische film ‘Triangle of Sadness’ krijgt de uitdrukking ‘rijke stinkerds’ een nieuwe, onwelriekende dimensie. Ook in andere series en films worden de welgestelden letterlijk te kakken gezet. Is hier sprake van een trend of is dit een regelmatig terugkerend verschijnsel?