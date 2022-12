Horeca • 10:19 De robot doet zijn intrede in Nederlandse restaurants Nick Kivits In Nederlandse restaurants en hotels steken robots steeds vaker de handen uit de mouwen. Maar het zal nog wel even duren voor ze een ontbrekend ingrediënt kunnen halen bij de winkel om de hoek.

