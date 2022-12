Zorg • 06:00 Viroloog Marc Van Ranst: 'Ik ben allergisch voor achteraf-experts' Boudewijn Geels Maarten van Poll Na te zijn beschimpt, ondergedoken en voor de rechter gedaagd, verliep het derde coronajaar voor de Vlaming Marc Van Ranst (57) een stuk rustiger. Maar is er ook echt geen reden meer tot bezorgdheid? De bekendste viroloog van de Lage Landen over overmoed, schijnevenwicht in talkshows en té harde maatregelen. 'Familieleden niet toelaten bij stervenden was onmenselijk.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen