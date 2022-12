Juridisch • 13:54 Leen Paape: 'Maatschappelijke zorgplicht zal het gesprek in bestuurskamers veranderen' Pieter Couwenbergh Martijn Pols Hij heeft als hoogleraar corporate governance aan Nyenrode jarenlang bestuurders en commissarissen opgeleid. Bij zijn afscheid pleit hij voor radicale verandering. 'Bedrijven hebben te weinig verantwoordelijkheid genomen voor de samenleving.'

