Verzorging en luxe • 17:11 De panty is terug Michou Basu Na twee jaar lang de voeten in dikke wollen sokken te hebben gestoken dragen we deze feestdagen weer volop panty’s. Geen netkousen of panty’s met lollige afbeeldingen, maar elegante exemplaren met een glittertje. Ook gekleurde zijn populair – groene, gele, blauwe –, bij voorkeur gemaakt van kasjmier.

