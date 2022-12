Persoonlijk • 09:53 De liefde en ons eisenpakket Eva Gabeler Dertigers en veertigers willen het beste uit hun leven halen en dus ook uit de liefde. Dit streven naar het allerbeste leidt tot twijfel over de relatie in een levensfase met veel druk. ‘De zelfontplooiing, die gelukkig zou moeten maken, draagt bij aan twijfels door torenhoge verwachtingen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen